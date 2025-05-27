Аналитик Расторгуев: рубль удержится около отметки 79,20 за доллар на этой неделе

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Курс рубля, скорее всего, будет колебаться в пределах от 77,9 до 81,2 за доллар, однако с высокой долей вероятности он останется около отметки 79,20 на текущей неделе, заявил аналитик Игорь Расторгуев в эфире радио КП.

В число ключевых событий, которые могут повлиять на спрос на валюты в мире, вошли, по словам эксперта, публикация данных по инфляции в России, а также отчет по ВВП в ЕС и индексу потребительских цен в США.

Кроме того, с 8 мая по 6 июня Банк России увеличил объем продаж иностранной валюты, что продолжает оказывать дополнительную поддержку рублю, заключил Расторгуев.

К лету 2025 года прогнозируется ослабление рубля до 85–95 за доллар. Специалисты пояснили, что рубль крепче 85 за доллар может сильно обострить дефицит российского госбюджета. В связи с этим они не исключили, что государство примет экстраординарные меры, чтобы ослабить валюту.

В то же время курс американской валюты может вырасти до 90–100 рублей, а евро – до 100. По мнению экспертов, ослабление рубля, вероятно, произойдет из-за снижения стоимости нефти и сокращения импорта. На это также повлияют высокая ключевая ставка, тарифы и пошлины.