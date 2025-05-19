Финансист Бархота: летом произойдет ослабление рубля до 85-95 за доллар

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Ослабление рубля до 85–95 за доллар прогнозируется летом 2025 года. Об этом агентству "Прайм" сообщил эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Специалист пояснил, что рубль крепче 85 за доллар может сильно обострить дефицит российского госбюджета. В связи с этим он не исключил, что государство примет экстраординарные меры, чтобы ослабить валюту. При этом, по его словам, это произойдет независимо от санкций и ситуации на рынке.

В основном, как считает Бархота, речь идет о монетарных мерах. В результате этим летом курс рубля составит не менее 85–95 за доллар.

При этом летом 2025 года курс американской валюты может вырасти до 90–100 рублей, а евро – до 100. По мнению экспертов, ослабление рубля, вероятно, произойдет из-за снижения стоимости нефти и сокращения импорта. На это также повлияют высокая ключевая ставка, тарифы и пошлины.

Эксперты также прогнозируют повышение курса доллара до 90 рублей, а евро – до 100 летом 2025 года. По словам доцента экономического факультета РУДН Лазаря Бадалова, рубль может ослабнуть, так как сейчас стоимость нефти снижается.

Ждать этого можно примерно к середине – концу лета, когда нынешние цены отразятся на экспортной выручке, уточнил Бадалов. Однако если, по его словам, спрос на импорт на российском рынке не вырастет и при этом сохранится как минимум на текущем уровне, серьезного ослабления курса рубля не будет.

