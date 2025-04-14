Эксперты не ожидают снижения цен в магазинах из-за укрепления рубля

Центробанк установил курс доллара на 15 апреля ниже 83 рублей. В течение дня американская валюта опускалась даже до отметки в 81 рубль. Одновременно подешевели евро и юань. Однако, по мнению экспертов, это не повод ждать заметного снижения цен в магазинах.

Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что у импортеров нет жесткой привязки к валютному курсу. Учитывая нестабильность, поставщики не торопятся пересматривать ценники.

Курс может снова измениться к моменту следующей закупки, поэтому снижение цен, особенно на технику по параллельному импорту, пока маловероятно, объяснил специалист.

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