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14 апреля, 18:15

Экономика

Эксперты не ожидают снижения цен в магазинах из-за укрепления рубля

Эксперты не ожидают снижения цен в магазинах из-за укрепления рубля

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Центробанк установил курс доллара на 15 апреля ниже 83 рублей. В течение дня американская валюта опускалась даже до отметки в 81 рубль. Одновременно подешевели евро и юань. Однако, по мнению экспертов, это не повод ждать заметного снижения цен в магазинах.

Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что у импортеров нет жесткой привязки к валютному курсу. Учитывая нестабильность, поставщики не торопятся пересматривать ценники.

Курс может снова измениться к моменту следующей закупки, поэтому снижение цен, особенно на технику по параллельному импорту, пока маловероятно, объяснил специалист.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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