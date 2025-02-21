Эксперт Андрей Бархота: доллар может упасть до 80–82 рублей к марту 2025 года

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Россияне рискуют, покупая доллар по нынешней цене, так как курс может снизиться до 80–82 рублей в конце февраля – начале марта 2025 года. Таким мнением с Москвой 24 поделился эксперт банковского рынка Андрей Бархота.

Ранее россияне начали скупать доллары в обменных пунктах на фоне падения курса: 20 февраля цена американской валюты на внебиржевом рынке опускалась ниже 87 рублей впервые с сентября 2024 года. Она начала снижаться после телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа и последовавших за ним переговоров между делегациями стран в Саудовской Аравии 18 февраля.

По прогнозам Андрея Бархоты, стоимость американской валюты продолжит падение в самое ближайшее время.





Андрей Бархота эксперт банковского рынка Дальнейшее укрепление рубля может быть спровоцировано продажей валютной выручки: теоретически доллар опустится до 80–82 рублей в последнюю неделю февраля или в начале марта. Плюс прибавляется оптимизм инвесторов, которые считают, что консультации между РФ и США будут очень успешными. Вследствие этого снятие санкций будет происходить в опережающем режиме, равно как и развитие торгово-экономических отношений.

"Но последнее – это лишь оптимистичное предположение. А вот продажа валютной выручки – факт, который может вызвать движение в сторону 82 рублей за доллар", – отметил эксперт.

Тем не менее Андрей Бархота не стал списывать со счетов возможные непредвиденные факторы. Среди них – затягивание переговорного процесса, позиция других стран, непредсказуемые события на продовольственном рынке и в финансовой сфере.

"Все эти вещи довольно сильно влияют на такую изменчивую величину, как валютный курс", – подчеркнул специалист.

Он уточнил, что, если у россиян есть потребность в разделении сбережений, стоит перевести в доллары не более 20% своих накоплений. Однако опять же важно учитывать вышеупомянутые риски, добавил Андрей Бархота.

Ранее россиян предупредили, что во многих странах и некоторых российских банках отказываются принимать доллары, выпущенные до 2013 года. В Госдуме после этого заявили, что власти РФ и Банк России не могут оказывать влияния на финансовые организации, так как правила обращения с американской валютой определяет Вашингтон.

