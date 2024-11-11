Профессор Войлуков: россияне не смогут расплатиться за рубежом старыми долларами

Фото: depositphotos/pressmaster

Россияне могут столкнуться со сложностями при обмене купюр долларов старого образца за рубежом, предупредил в беседе с РБК МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам президентской академии РАНХиГС Алексей Войлуков.

Многие зарубежные государства отказываются принимать банкноты старого образца или берут их по менее выгодному курсу.

В самих Штатах все купюры, даже те, что были выпущены после 1914 года, остаются законным платежным средством и поэтому все еще обязательны к приему. Тем не менее в других странах финансовые учреждения и торговые точки не обязаны принимать старые деньги.

В связи с этим те купюры, которые были выпущены до 2013 года, могут просто отказаться принимать в государствах, на территории которых доллар не признан официальной валютой. Как правило, это объясняется тем, что местные компании боятся получить подделку, но не могут проверить банкноты на подлинность.

Самые строгие требования к этому вопросу в настоящий период действуют во Вьетнаме, Индии, Индонезии, Таиланде и на Шри-Ланке. Там отдают предпочтение только новым долларам. В ОАЭ старые доллары можно поменять, но с большой комиссией, а в торговых центрах их могут вовсе отказаться брать в качестве оплаты.

При этом в Турции и Египте принимают банкноты как старого, так и нового образца. Однако важно, чтобы они не выглядели чересчур потрепанными. Самыми лояльными к старым деньгам остаются на Кубе и в Сербии.

Столкнуться с проблемами при обмене старых долларов можно и в российских банках. Так, некоторые кредитные организации отказываются их принимать, а другие берут повышенную комиссию или предлагают провести обмен по менее выгодному курсу.

Эксперты рекомендуют заранее обменять старые доллары на новые перед поездкой за границу. Это позволит избежать проблем с их дальнейшим использованием.

Ранее индекс доллара к корзине мировых валют увеличился на 1,92%, до 105,441 пункта. Американская валюта показала самый большой рост с 2016 года после выборов президента в США.