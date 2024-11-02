Медведев заявил, что все страны будут потрясены, когда "долларовый пузырь" лопнет

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Рано или поздно "пузырь доллара" лопнет. Этот момент принесет хаос и станет потрясением для всех государств мира, в том числе России, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью RT.

По словам политика, в настоящий период мир не может существовать на единственной доминирующей резервной валюте. При этом, подчеркнул Медведев, миссия этой валюты реализуется, по сути, за счет кредитования, которое США получают от всех стран. Однако рано или поздно этот "пузырь" разорвется, считает зампред российского Совбеза.

"Это будет такой "бэмс", это будет такой страшный хлопок, что, я скажу прямо, он может создать очень тяжелые последствия для всех. И я даже больше скажу, наверно, в том, чтобы доллар разлетелся, не заинтересован никто", – пояснил Медведев.

Он также обратил внимание, что это событие принесет вред и России, поскольку с этого момента в международных экономических отношениях установится хаос, а РФ тоже является их частью.

Западные СМИ ранее сообщали, что экономика США вступила в новый суперцикл, что предвещает перераспределение финансовых потоков в мире. На это указывают результаты финансовой политики, которые оказываются противоположными ожиданиям экспертов.

Характеристикой нового состояния экономики может стать высокая ключевая ставка Федеральной резервной системы США, а также высокие риски и инфляционные эффекты в связи с политической и экономической нестабильностью в мире.