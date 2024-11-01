Экономист Беляев рассказал о влиянии выборов в США на курс доллара

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Небольшие колебания курса доллара возможны после выборов президента США, однако существенно на валюту они не повлияют. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделился кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Юбилейные, 60-е по счету выборы президента США состоятся 5 ноября. За победу будут бороться кандидат от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис и экс-глава Белого дома, республиканец Дональд Трамп.

По словам Беляева, сами по себе выборы в США и победа того или иного политика мало воздействуют на курс доллара.

"Дальнейшие позиции американской валюты будут оставаться в тех же тенденциях, что и складывались до того. Курс будет на уровне 97 рублей", – указал эксперт.

Тем не менее экономист не исключил, что первое время после выборов возможны небольшие колебания.





Михаил Беляев кандидат экономических наук, финансовый аналитик Может быть, курс чуть-чуть качнется в какую-либо сторону на основании каких-то эмоциональных всплесков. Это продлится в течение буквально дня-двух, а потом вернется туда, где и был.

Беляев пояснил, что в первую очередь на курс доллара влияют фундаментальные факторы, среди которых – состояние американской экономики. В настоящее время она находится в стабильном положении, считает эксперт.

"Во внешней торговле относительно все в порядке, инфляция находится на низком уровне. Безработица как главный индикатор американской экономики тоже в стандартных для страны параметрах. Значит, курс будет достаточно стабильный", – заключил экономист.

Ранее замминистра финансов России Алексей Моисеев посоветовал гражданам не хранить у себя иностранную валюту. Вместо этого он порекомендовал вкладываться в золото.

