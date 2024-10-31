Илон Маск предложил нарядиться на Хеллоуин в костюм госдолга США

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Костюм госдолга США на Хеллоуин мог бы произвести реальное впечатление, заявил американский предприниматель Илон Маск. Так бизнесмен отреагировал на новость о том, что долг страны превысил 34,5 триллиона долларов.

"Одеться как национальный долг – вот это был бы пугающий костюм", – написал он на своей странице в соцсети X.

Ранее бюджетное управление конгресса США выпустило доклад, согласно которому дефицит бюджета за следующие 10 лет вырастет на 1 триллион долларов. В процентном выражении бюджетный дефицит США через 10 лет будет равняться 6,1% ВВП. По данным авторов доклада, это существенно превышает средние показатели, которые в последние 50 лет составляли 3,7% ВВП Штатов.

Растущий дефицит американского бюджета представляет угрозу национальной безопасности страны. Такой вывод сделала комиссия по национальной оборонной стратегии США.

