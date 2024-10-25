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25 октября, 15:59

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Экономист Сафонов: проценты по вкладам увеличатся из-за роста ключевой ставки до 21%

Экономист рассказал, как на россиян повлияет повышение ключевой ставки до 21%

Фото: 123RF/dacosta

Увеличение ключевой ставки до 21% приведет к подорожанию кредитов и ипотеки, однако условия по вкладам станут выгоднее. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21% – это рекордный показатель в истории страны. Свое решение регулятор объяснил растущей инфляцией, которая пока складывается существенно выше июльского прогноза.

Ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБ дает кредиты коммерческим банкам. Получив их, сами банки уже выдают займы клиентам под собственный процент, который выше процента ЦБ.

"Брать деньги у банка станет дорого, особенно это касается жилья. Практически это говорит о том, что у населения может сократиться спрос на недвижимость", – указал Сафонов.

С другой стороны, рост ключевой ставки повысит интерес накапливать свои средства в банках, так как проценты по вкладам тоже вырастут.
Александр Сафонов
профессор Финансового университета при правительстве РФ

Сафонов отметил, что ставка пойдет на снижение, только когда начнет сокращаться инфляция.

"Возможно, это произойдет со второго квартала 2025 года", – предположил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, когда в России начнут снижаться ставки по ипотеке. По ее словам, это станет возможным в случае "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.

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Медведева Светлана

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