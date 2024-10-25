Экономист Сафонов: проценты по вкладам увеличатся из-за роста ключевой ставки до 21%

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Увеличение ключевой ставки до 21% приведет к подорожанию кредитов и ипотеки, однако условия по вкладам станут выгоднее. Об этом Москве 24 рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Ранее Банк России повысил ключевую ставку с 19 до 21% – это рекордный показатель в истории страны. Свое решение регулятор объяснил растущей инфляцией, которая пока складывается существенно выше июльского прогноза.

Ключевая ставка – это минимальный процент, под который ЦБ дает кредиты коммерческим банкам. Получив их, сами банки уже выдают займы клиентам под собственный процент, который выше процента ЦБ.

"Брать деньги у банка станет дорого, особенно это касается жилья. Практически это говорит о том, что у населения может сократиться спрос на недвижимость", – указал Сафонов.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ С другой стороны, рост ключевой ставки повысит интерес накапливать свои средства в банках, так как проценты по вкладам тоже вырастут.

Сафонов отметил, что ставка пойдет на снижение, только когда начнет сокращаться инфляция.

"Возможно, это произойдет со второго квартала 2025 года", – предположил он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, когда в России начнут снижаться ставки по ипотеке. По ее словам, это станет возможным в случае "затухания" всплеска инфляции и понижения ключевой ставки.

