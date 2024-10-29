Россиянам может грозить штраф из-за иностранной банковской карты

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В России владельцы иностранных банковских карт начали получать письма из ФНС о том, что они стали нарушителями валютного законодательства. Однако уведомления получают только те, кто не сообщил об открытии счета за рубежом. За что им теперь грозит штраф, передает телеканал Москва 24.

За последние 2 года каждый десятый россиянин успел открыть карту в зарубежном банке. Это удобно путешественникам для обмена валюты и оплаты подписки на зарубежные сервисы.

Согласно закону, при открытии счета в иностранном банке граждане обязаны в течение месяца сообщить об этом в налоговую, а также если они закрыли или изменили реквизиты счета. Если вовремя не подать уведомление об открытии, закрытии иностранного счета или об изменении его реквизитов, то налоговая может начислить штраф 1 000–1 500 рублей. Такой же штраф установлен за подачу уведомления по не установленной форме. Если скрыть эту информацию совсем, штраф составит 4 000–5 000 рублей.

"Когда любое лицо открывает счет в российском банке, то банк самостоятельно уведомляет налоговый орган. Когда мы делаем это самостоятельно за границей, то эта обязанность лежит на нас как на резидентах (лицо, которое находится на территории России больше чем полгода. – Прим. ред.)", – прокомментировала Москве 24 налоговый консультант Елена Красноперова.

Подать уведомление об открытии такого счета можно лично, придя в отделение налоговой службы, заполнить форму онлайн на официальном сайте или же отправить заказным письмом по почте либо через доверенное лицо.

Важным моментом является и то, что ФНС необходимо сообщить, сколько денег проходит по иностранному счету: владелец иностранной банковской карты должен подавать отчет ежегодно и не позднее 1 июня. Например, отчитаться за 2023 год нужно было до 1 июня 2024-го. Санкции ждут и тех держателей иностранной карты, которые не представили отчеты об обороте денег, – от 2 000 до 3 000 рублей.

В свою очередь, член Ассоциации налоговых консультантов София Гуцаева рассказала, что гражданам нужно подать отчет о движении средств в тех банках, где не заключен договор Евразийского экономического союза.

"Если мы открыли расчетный счет в Армении, Казахстане, Киргизии, Белоруссии, уведомление мы в любом случае подаем об открытии, а вот уже сам отчет можем не подавать", – подчеркнула Гуцаева.

Кроме того, отчет можно не подавать, если общая сумма списанных и зачисленных денег за год не превышает 600 тысяч рублей и если человек провел за рубежом более 183 дней.

В конце сентября Центробанк России продлил еще на 6 месяцев ограничения на перевод средств за рубеж. Они будут действовать с 1 октября 2024 года до 31 марта 2025 года включительно.

При этом российские граждане и физические лица – нерезиденты из дружественных стран – по-прежнему смогут в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более миллиона долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте. Также сохраняются лимиты в виде не более 10 тысяч долларов США на перечисления через системы денежных переводов.