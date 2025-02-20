Внебиржевой курс доллара опустился ниже 87 рублей

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара стал ниже 87 рублей впервые с начала сентября 2024 года. Это подтверждают показатели торгов.

В 19:00 по Москве американская валюта подешевела на 2,9 рубля – до 87,05 рубля, а минутами ранее составляла 86,9 рубля, что является минимумом с 4 сентября.

В условиях нынешней экономики репрезентативным можно считать только курс китайской валюты. Курс американской валюты специалисты рассчитывают через соотношение доллара к юаню на "Форексе" и курс юаня к рублю на Мосбирже. Это эксперты называют кросс-курсом – он представляет собой главный ориентир для внебиржевых торгов.

Доллар стал падать, а рубль расти после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, который состоялся вечером 12 февраля.

На фоне снижения доллара россияне стали массово приобретать валюту в обменных пунктах, пишут СМИ. Однако там доллар стоит дороже, чем по курсу Центробанка.

