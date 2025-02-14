Рубль сдержанно отреагировал на решение ЦБ сохранить ставку в 21%

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Рубль сдержанно отреагировал на решение Банка России сохранить ставку на уровне 21%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 13:33 по московскому времени курс юаня к рублю (CNY/RUB) составил 12,383. По отношению к уровню закрытия предыдущего дня курс юаня к 13:33 показывал рост на 0,84%.

Официальный курс доллара на 14 февраля был установлен ЦБ на уровне 91,0313 рубля, евро – 94,9221, юаня – 12,3356.

ЦБ в рамках первого заседания в 2025 году сохранил ключевую ставку на уровне 21% из-за высокого инфляционного давления. При этом Банк повысил прогноз по средней ключевой ставке на этот год до 19–22% с 17–20%. Прогноз на 2026 год был повышен до 13–14%.

По оценке регулятора, жесткость денежно-кредитных условий формирует предпосылки для возобновления процесса дезинфляции.