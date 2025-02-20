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20 февраля, 19:04

Экономика

Курс юаня опустился до 12 рублей впервые с 3 сентября

Фото: 123/joesayhello

Курс юаня снизился до 12 рублей впервые с 3 сентября 2024 года. Об этом свидетельствуют данные торгов на Мосбирже.

Расчетами на 19:00 по Москве китайская валюта потеряла в стоимости 34 копейки и упала до 12,02 рубля.

Между тем курс доллара опустился ниже 88 рублей. Стоимость американской валюты составила 87,72 рубля.

На этом фоне россияне стали скупать доллары в обменных пунктах, пишут СМИ. Однако там доллар стоит дороже, чем по курсу Центробанка.

Курс доллара опустился ниже 88,5 руб

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