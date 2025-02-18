Глава РФПИ Дмитриев: американские компании потеряли 300 млрд долларов из-за ухода из РФ

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Американские компании потеряли около 300 миллиардов долларов из-за ухода из России, заявил в беседе с CNN глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, который может присоединиться к делегации Москвы в Эр-Рияде для обсуждения экономических вопросов с Вашингтоном.

Он указал, что такая огромная цифра возникла именно из-за отсутствия совместной работы, поэтому сейчас Россия хочет хорошего диалога. Кроме того, Дмитриев считает, что после налаживания отношений обе страны могли бы извлечь выгоду.

Перспектива переговоров кроется в ведении диалога и поисках лучшего решения не только для США и России, но также для других стран и мирового сообщества, подчеркнул глава РФПИ, добавив, что американцы и их президент Дональд Трамп "отлично решают проблемы".

"Я думаю, что отношения США и России очень важны для мира", – высказался он.

Помимо этого, Дмитриев добавил, что уже встретился с некоторыми представителями команды США в Эр-Рияде.

Переговоры российской и американской делегаций начались в Эр-Рияде утром 18 февраля. Россию представляют помощник президента Юрий Ушаков и министр иностранных дел Сергей Лавров.

С американской стороны участвуют госсекретарь США Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Главной задачей встречи станет подготовка к возможным переговорам по урегулированию конфликта на Украине, а также восстановление всего комплекса отношений между США и Россией.

