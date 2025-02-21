Депутат Аксаков: владельцы старых долларов несут риски за них

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Власти и Центробанк РФ не в силах влиять на финансовые организации и решать за них вопрос по старым долларам. Все риски несут владельцы валюты, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

"Так что это не проблема Центрального банка, это проблема тех, кто приобрел эту валюту иностранную и вдруг теперь понял, что от нее избавиться не так просто", – отметил он.

Как считает парламентарий, скорее всего, все ограничения идут от Вашингтона, поскольку он в качестве эмитента долларов определяет правила на рынке.

"Это не наша валюта, и мы правила обращения этой валюты не определяем, с точки зрения эмиссии, конвертации ее и так далее. Мы курсы устанавливаем, и все", – добавил депутат.

В ноябре прошлого года россиян предупредили о сложностях с обменом долларов старого образца за рубежом. Многие зарубежные государства отказываются принимать такие банкноты или берут их по менее выгодному курсу.

Купюры, которые были выпущены до 2013 года, могут просто отказаться принимать в государствах, на территории которых доллар не признан официальной валютой. Как правило, это объясняется тем, что местные компании боятся получить подделку, но не могут проверить банкноты на подлинность.

В свою очередь, в АТОР тогда рекомендовали покупать доллары нового образца или иную конвертируемую в стране пребывания валюту перед выездом за рубеж.

