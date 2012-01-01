Глава РФПИ Дмитриев – о переговорах с США: две супердержавы не могут не общаться

Делегации России и США впервые за три года провели переговоры, которые состоялись в Саудовской Аравии 18 февраля. В частности, стороны договорились организовать группы по разрешению конфликта на Украине и устранять проблемы в экономических отношениях двух стран. О главных итогах переговоров – в материале Москвы 24.

Ключевые решения

Фото: РИА Новости/МИД РФ

Переговоры делегаций России и США состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 18 февраля и продлились 4,5 часа. Москву представляли помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД Сергей Лавров и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. От Вашингтона за стол переговоров сели госсекретарь США Марко Рубио, советник президента Штатов по нацбезопасности Майк Уолц и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

По итогам среди ключевых решений – договоренность о создании переговорных групп по урегулированию конфликта на Украине. По словам Ушакова, стороны изложили друг другу принципиальные вопросы по этой проблеме.



Юрий Ушаков помощник президента РФ Отдельные команды переговорщиков по этой теме в свое время вступят в контакт. Американцы должны назначить своих представителей, мы назначим своих, и потом, наверное, работа пойдет.

Позднее Ушаков уточнил, что власти США уже выбрали спецпредставителя президента по Украине Кита Келлога.

Помимо этого, американские СМИ утверждают, что на переговорах якобы обсуждался трехступенчатый мирный план по завершению боевых действий: прекращение огня, проведение выборов на Украине и подписание окончательного соглашения. Однако Сергей Лавров наличие такой инициативы опроверг.

"Я не видел этой информации, не видел этих сообщений... Я спросил сегодня у Рубио и Уолтца, что это означает. Они сказали, что это фейк", – сказал министр по итогам переговоров.



Фото: РИА Новости/МИД РФ

Также Москва и Вашингтон условились работать над организацией встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако понимания, когда она может состояться, пока нет, подчеркнул Юрий Ушаков. Он лишь уточнил, что встреча вряд ли пройдет на следующей неделе.

По словам Ушакова, делегации также обсуждали сближение позиций двух стран, но говорить об этом как о факте пока не приходится. При этом государства условились "уважать интересы друг друга", добавил он.

Кроме того, Марко Рубио заявил о желании двух стран восстановить прежнюю численность сотрудников посольств России и США для нормального продолжения контактов. Также Москва и Вашингтон хотят как можно скорее согласовать назначение послов, подчеркнул Лавров.

Плюс ко всему представители РФ и США обсудили проблемы в экономике. На этот счет Рубио допустил "историческое партнерство" двух государств и отметил, что в случае урегулирования текущей ситуации Западу придется отказаться от антироссийских санкций.

"Существуют санкции, которые были введены в результате конфликта на Украине. Поэтому я хотел бы сказать, что для его прекращения необходимо, чтобы все стороны пошли на уступки. <...> Есть и другие стороны, которые ввели санкции: Евросоюзу тоже придется в какой-то момент сесть за стол переговоров", – сказал госсекретарь США.

"Хороший рабочий настрой"

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Говоря о настроении на переговорах в Саудовской Аравии, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил Первому каналу, что за столом было "очень позитивное человеческое общение".





Кирилл Дмитриев глава РФПИ Было много шуток, было желание на каком-то этапе приехать в Россию. Они удивились, что в России, оказывается, открывается много ресторанов. Потому что если смотреть CNN, то все у нас плохо. Очень позитивное, человеческое общение. И мы поняли друг друга гораздо лучше.

"Мы, в том числе американская сторона, обсуждали то, что две великие супердержавы не могут не общаться, не вести диалога, не понимать друг друга, как это было при президенте Байдене", – добавил представитель российской делегации.

В то же время в интервью телеканалу "Звезда" Кирилл Дмитриев отметил, что происходящее нельзя назвать перезагрузкой отношений двух стран.

"Но мы видим настрой хороший, настрой рабочий, настрой очень уважительный", – сказала глава РФПИ.

Также Дмитриев привез на переговоры данные, что бизнес из США после ухода с российского рынка потерял порядка 300 миллиардов долларов. По его словам, представители Штатов удивились такой большой цифре, подчеркнул он в эфире телеканала "Россия 24".

Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что Москва увидела "полную решимость" Вашингтона идти вперед. Этим же будет заниматься и российская сторона. В целом же Лавров назвал атмосферу на переговорах "позитивной".

"Раз были хорошие переговоры, позитивные, значит, позитивная атмосфера была. Позитивную атмосферу создают позитивные люди", – сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".



Россия и США обсудили будущее сотрудничество на переговорах в Эр-Рияде

Помощник президента РФ Юрий Ушаков назвал диалог с американцами "очень серьезным разговором по всем вопросам, которые мы хотели затронуть". А госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров заявил о серьезном настрое Москвы решить украинскую проблему.





Марко Рубио госсекретарь США Я убедился, что они готовы начать взаимодействие в рамках серьезного дипломатического процесса, чтобы определить, как, как быстро, с помощью какого механизма можно добиться прекращения боевых действий. Сможем ли мы в итоге добиться этого, очевидно, будет зависеть от готовности всех сторон конфликта согласиться на определенные вещи.

"Эта встреча очень важна, поскольку мы по большей части не взаимодействовали с российской стороной почти три года, и она создает условия для будущих обсуждений", – отметил Рубио.

Отреагировал на переговоры и Владимир Зеленский. По данным Bloomberg, президент Украины "рыскает в поисках обрывков информации из вторых рук, пока официальные лица США и России обсуждают будущее его страны". Источник агентства утверждает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман Аль Сауд хотел пригласить Зеленского за стол переговоров, однако "и американцы, и россияне настаивали на том, что хотели встретиться без украинцев".

Сам Зеленский 18 февраля вел переговоры об урегулировании конфликта в его стране с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а на следующий день собирался лететь в Саудовскую Аравию. Однако после завершения диалога Москвы и Вашингтона он перенес визит в королевство на 10 марта.