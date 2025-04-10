Фото: 123RF/joesayhello

Курс юаня опустился ниже 11,5 рубля на открытии торгов Московской биржи, следует из данных торгов. Это произошло впервые с 3 апреля.

По состоянию на 10:00 по московскому времени 10 апреля курс валюты снижался на 11,6 копейки и достиг отметки в 11,43 рубля. После этого, к 10:05, снижение замедлилось, а юань установился на уровне 11,495 рубля.

При этом 17 марта в ходе торгов курс юаня уже опускался ниже 11,5 рубля. На момент 16:23 китайская валюта снизилась на 30,8 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов – до 11,493 рубля.

Между тем по состоянию на 10:16 7 апреля внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей. Американская валюта выросла на 94 копейки. Она составила 86,24 рубля.