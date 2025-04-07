Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 13 марта. Это следует из данных торгов.

Согласно информации на 10:16 по московскому времени, американская валюта выросла на 94 копейки. Она составила 86,24 рубля.

Ранее зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин призвал пока не говорить о систематическом укреплении рубля. Он согласился, что существенная волатильность курса создает осложнения в стабилизации инфляционных ожиданий. Однако рассматривать динамику курса надо не в контексте последних трех-четырех месяцев, подчеркнул Заботкин.

При этом экономист Георгий Остапкович спрогнозировал в апреле рост курса доллара выше отметки в 90 рублей. Специалист считает, что в этом месяце тенденция к понижению американской валюты прекратится, после чего начнется постепенное повышение доллара и ослабление рубля.

