Зампред ЦБ Заботкин назвал преждевременным мнение о систематическом укреплении рубля

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Говорить о систематическом укреплении рубля пока преждевременно, заявил зампредседателя Центрального банка России Алексей Заботкин в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

Зампред ЦБ согласился, что существенная волатильность курса создает осложнения в стабилизации инфляционных ожиданий. Однако рассматривать динамику курса надо не в контексте последних трех-четырех месяцев, подчеркнул Заботкин.

По его словам, если учесть последний год, то можно заметить, что рубль по отношению к доллару и юаню остается примерно на том же уровне, что и летом 2024 года, когда он достиг своего максимума за все 12 месяцев.

При этом регулятор не намерен оказывать влияние на механизм формирования валютного курса, указала глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, вмешательство Центробанка в данный вопрос может привести к мнению банков о невыгодности операций, и они не смогут удовлетворить клиентский спрос.

Регулятор 21 марта в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21%.В заявлении ЦБ отмечалось, что стоимость товаров и услуг в феврале и начале марта сдерживалась укреплением курса рубля, которое происходило в начале года. При этом в Банке отметили, что укрепление валюты повлияло на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса.

Ранее аналитик Александр Шнейдерман рассказал, что весеннее укрепление рубля, произошедшее из-за геополитического позитива, продолжится как минимум до конца марта. С его слов, доллар по 83 рубля сформировался на фоне диалога между Россией и США, а также роста спроса на рублевые финансовые инструменты, в том числе российского госдолга.

