Аналитик Шнейдерман: укрепление рубля продолжится до конца марта

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Весеннее укрепление рубля, произошедшее из-за геополитического позитива, продолжится как минимум до конца марта. При этом курс доллара на уровне 80 рублей выглядит реальной перспективой. Об этом агентству "Прайм" сообщил аналитик Александр Шнейдерман.

По его словам, доллар по 83 рубля сформировался на фоне диалога между Россией и США, а также роста спроса на рублевые финансовые инструменты, в том числе российского госдолга.

Как считает эксперт, по меньшей мере до начала апреля американская валюта может торговаться в районе 80–87 рублей, а евро закрепится на уровне 88–95 рублей. Юань будет ориентироваться на 11–12,3 рубля. Аналитик также отметил, что доллары больше не приносят высокую доходность, а инвесторы приобретают рублевые финансовые инструменты.



При этом к 10:26 18 марта внебиржевой курс доллара снизился на 1,35 рубля, благодаря чему стоимость валюты зафиксировалась на отметке 80,74 рубля. Это стало самым низким показателем для американской валюты впервые с 19 июня прошлого года.

Тем временем курс евро опустился на 1,98% и составил 89,308 рубля. К 10:31 падение ускорилось и стоимость евро оценивалась в 88,879 рубля, что на 2,45% ниже предыдущего значения.

