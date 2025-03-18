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Внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года, следует из данных торгов.

По состоянию на 10:26 по московскому времени 18 марта курс американской валюты снизился на 1,35 рубля по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и составил 80,74 рубля.

Между тем аналитик Дмитрий Александров заявил, что доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например снижения геоэкономической напряженности. Он отметил, что курс отечественной валюты достиг своего пика укрепления и более глубокое движение вниз, к 75–80 рублям, в настоящий момент не ожидается.

Ранее курс юаня в ходе торгов на Московской бирже впервые с 28 июня 2024 года опустился ниже 11,5 рубля. 17 марта в 16:23 по московскому времени курс китайской валюты снизился на 30,8 копейки в сравнении с уровнем закрытия предыдущих торгов – до 11,493 рубля. Уже к 16:28 юань находился на уровне 11,5 рубля.