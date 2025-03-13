Аналитик Александров: доллар по 75 руб возможен только при серьезном позитиве

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Доллар может подешеветь до 75 рублей только в случае некоего серьезного позитива, например снижения геоэкономической напряженности, считает аналитик Дмитрий Александров.

По мнению эксперта, курс отечественной валюты достиг своего пика укрепления и более глубокое движение вниз, к 75–80 рублям, на сегодняшний день пока не просматривается.

"Что касается собственно доллара, он пока также под давлением, мы видим серьезное его ослабление в паре с евро и другими основными валютами: индекс доллара с начала февраля снизился на фоне тарифных конфликтов с 109 пунктов до менее 104 пунктов", – пояснил Александров в беседе с "Газетой.ру".

Тем не менее эксперт спрогнозировал дальнейшее движение курса рубля в свете продолжающихся переговоров и возможного смягчения ограничений на использование валюты в международных расчетах.

В свою очередь, аналитик Георгий Остапкович ожидает роста курса доллара до 90 рублей в апреле. По его мнению, в указанном месяце тенденция к понижению американской валюты прекратится и начнется постепенное вялотекущее повышение доллара и ослабление рубля.

При этом он назвал процесс нормальным с точки зрения макроэкономических процессов. Потому что курс доллара нужно составлять с бюджетом, ценами на нефть, занятостью, с другими макропоказателями, пояснил эксперт.

