Фото: Москва 24/Никита Симонов

Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 26 февраля, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.

Показатели свидетельствуют, что к 15:16 по московскому времени курс американской валюты падал на 1,32 рубля, до 84,92 рубля.

Тем временем аналитики прогнозируют укрепление российской валюты к лету до 80 рублей за доллар или даже ниже. В случае улучшения геополитической обстановки курс может достичь 76 рублей за доллар, считают эксперты.

Однако эксперты предупреждают, что ситуация на валютном рынке остается нестабильной и зависит от множества факторов, включая внешнеполитические события. Чтобы минимизировать риски, они рекомендуют постепенно накапливать валюту для отпуска.