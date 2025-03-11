11 марта, 15:18Экономика
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Внебиржевой курс доллара упал ниже 85 рублей впервые с 26 февраля, пишет РИА Новости, ссылаясь на данные торгов.
Показатели свидетельствуют, что к 15:16 по московскому времени курс американской валюты падал на 1,32 рубля, до 84,92 рубля.
Тем временем аналитики прогнозируют укрепление российской валюты к лету до 80 рублей за доллар или даже ниже. В случае улучшения геополитической обстановки курс может достичь 76 рублей за доллар, считают эксперты.
Однако эксперты предупреждают, что ситуация на валютном рынке остается нестабильной и зависит от множества факторов, включая внешнеполитические события. Чтобы минимизировать риски, они рекомендуют постепенно накапливать валюту для отпуска.