Набиуллина назвала колебания курса рубля временными

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Колебания курса рубля являются временным явлением, связанным с внешними факторами. Об этом сообщила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

"У нас отклонение курсов происходит в моменты введения санкций. Действительно, такие отклонения происходят – это временное явление, потому что участники рынка перестраиваются, адаптируются, и потом идет сближение курсов", – объяснила она.

По словам главы регулятора, в этом вопросе специальные механизмы будет сложно придумать. Тем не менее, указала она, в таких условиях, когда меняется структура валютного рынка и торгов, задача Банка состоит в максимально прозрачной работе валютного рынка для участников.

Ранее министр экономического развития Максим Решетников объяснил причины волатильности валютного курса в России. По его словам, в стране фактически отсутствует биржевой механизм валютного курса. Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас ведомство работает через небиржевую регистрацию контрактов.

При этом эксперты советуют россиянам не покупать американскую валюту по нынешним ценам, так как к началу марта курс может упасть до 80 или 82 рублей. Однако, если у россиян есть потребность в разделении сбережений, стоит перевести в доллары не более 20% своих накоплений.

