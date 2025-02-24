Решетников объяснил причины волатильности валютного курса в России

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Биржевой механизм валютного курса в России фактически отсутствует, заявил министр экономического развития Максим Решетников.

"У нас сейчас рынок гораздо более волатильный с прошлого года", – рассказал он в беседе с агентством "Прайм".

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что сейчас ведомство работает через небиржевую регистрацию контрактов.

Падение американского доллара к российскому рублю началось после телефонного разговора Владимира Путина и президента США Дональда Трампа. К 20 февраля внебиржевой курс доллара упал ниже 87 рублей, это произошло впервые с начала сентября 2024 года.

При этом эксперты советуют россиянам не покупать американскую валюту по нынешним ценам, так как к началу марта курс может упасть до 80 или 82 рублей.

