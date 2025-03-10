Аналитики прогнозируют укрепление рубля к сезону отпусков

Эксперты рассказали, как лучше подготовиться к летнему отдыху, учитывая возможные изменения курса доллара. По их прогнозам, к сезону отпусков российская валюта может укрепиться до 80 рублей за доллар или даже ниже. В случае улучшения геополитической обстановки курс может достичь 76 рублей за доллар.

Однако аналитики предупреждают, что ситуация на валютном рынке остается нестабильной и зависит от множества факторов, включая внешнеполитические события. Поэтому специалисты рекомендуют накапливать валюту для отпуска постепенно, чтобы минимизировать риски.

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