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10 марта, 07:30

Экономика

Аналитики прогнозируют укрепление рубля к сезону отпусков

Аналитики прогнозируют укрепление рубля к сезону отпусков

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Эксперты рассказали, как лучше подготовиться к летнему отдыху, учитывая возможные изменения курса доллара. По их прогнозам, к сезону отпусков российская валюта может укрепиться до 80 рублей за доллар или даже ниже. В случае улучшения геополитической обстановки курс может достичь 76 рублей за доллар.

Однако аналитики предупреждают, что ситуация на валютном рынке остается нестабильной и зависит от множества факторов, включая внешнеполитические события. Поэтому специалисты рекомендуют накапливать валюту для отпуска постепенно, чтобы минимизировать риски.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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