Минфин связал текущее укрепление рубля с переговорами РФ и США

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Текущее укрепление курса рубля может быть связано с переговорами между РФ и США. Об этом заявил замглавы Минфина Владимир Колычев.

"Курс рубля всегда находится в каком-то равновесии и отражает в том числе и оценку хозяйствующими субъектами разных процессов, в том числе и геополитических. Вот как-то попытаться точно сказать, какой из факторов повлиял там на последнее укрепление, сложно, но по времени это совпадало с переговорным процессом между Россией и Соединенными Штатами Америки", – передает ТАСС слова замминистра.

Колычев добавил, что, возможно, оценка инвесторами геополитических рисков поменялась за последние месяцы. При этом он подчеркнул, что ведомство не слышало о формировании стратегического резерва криптовалют в стране. По его словам, РФ важно, чтобы активы, в которые были вложены резервы, можно было быстро реализовать.

Также замглавы Минфина уточнил, что криптоактивы являются активами с повышенной волатильностью, из-за чего в РФ они не рассматриваются.

С начала 2025 года рубль укрепился по отношению к доллару на 15%. Эксперты отмечают, что в данный период рубль практически всегда укрепляется.

Между тем аналитик Игорь Расторгуев заявил, что ослабление доллара связано с политикой администрации нового президента США Дональда Трампа. По его словам, прочность американской валюты остается за счет ее востребованности в мире.

