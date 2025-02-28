ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила упросить рефинансирование ипотечного кредита при переходе из одного банка в другой. Об этом заявил замглавы службы Андрей Кашеваров в ходе ежегодной встречи с руководством Центробанка России, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По словам Кашеварова, для недопущения затягивания сроков и увеличения расходов заемщика предлагается установить для предшествующей кредитной организации срок, чтобы предоставить сведения для погашения регистрационной записи об ипотеке и выдать документы клиенту.

Он отметил, что ФАС фиксирует рост числа жалоб на банки в сфере законодательства о рекламе. Поэтому служба предложила в будущем рассмотреть вопрос о введении оборотных штрафов для кредитных организаций за незаконную рекламу.

Ранее эксперт Андрей Бархота рассказал, что выбор банка с лицензией и внимательное изучение условий поможет не стать жертвой мошенников при рефинансировании кредита. Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предупреждал, что есть множество недобросовестных компаний-посредников, которые исчезают с полученной предоплатой или предлагают невыгодные условия.