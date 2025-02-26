Трамп не объяснил, как поступил бы при попытке КНР силой воссоединиться с Тайванем

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Президент США Дональд Трамп отказался однозначно ответить на вопрос о том, намерен ли он противодействовать КНР в случае применения Китаем силы для воссоединения с Тайванем.

"Я никогда не комментирую это", – ответил Трамп на вопрос, может ли он гарантировать, что Пекин никогда не возьмет остров силовым путем в тот период, пока он является президентом.

Президент США добавил, что не хочет ставить себя в такое положение, поэтому он не комментирует это. Кроме того, он считает нужным обсуждать данный вопрос лишь в пределах своей администрации, а не публично.

"У нас будут хорошие отношения с Китаем, Россией, Украиной и на Ближнем Востоке", – считает Трамп.

Ранее эксперты отмечали, что противостояние Китая и Соединенных Штатов в период президентского срока Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну. Обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов. В частности, Пекин считает, что подготовлен к новому витку противостояния с администрацией Трампа лучше.

