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Власти Китая предупреждают Тайвань об опасности стремления к независимости. В Пекине подчеркивают, что Тайвань никогда не был страной и не сможет ей стать. Об этом заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат сообщил, что глава администрации острова Лай Циндэ выдвигает идеи о независимости Тайваня, которые в Китае считают абсурдными. Подобные действия Циндэ только усугубляют напряженность между берегами, наносят ущерб благосостоянию народа Тайваня и подрывают мир и стабильность в проливе.

"Так называемая новая теория двух государств Лай Циндэ не что иное, как налитое в новую бутылку старое вино, представляет собой его упрямую сепаратистскую позицию о независимости Тайваня", – приводит РИА Новости слова Ханьхуэя.

Он добавил, что эта теория опустошает содержание концепции "единого Китая", а администрация Тайваня продолжает попытки интернационализации тайваньского вопроса, желая опереться на внешние силы в стремлении к независимости.

Посол вновь подчеркнул, что остров является неотъемлемой частью КНР – это является как историческим фактом, так и реальным статус-кво.

"Тайвань испокон веков принадлежит Китаю, что четко подтверждено историческими данными и юридическими фактами. В мире существует только один Китай, Тайвань всегда был частью китайской территории. Тайваньцы являются членами большой семьи китайской нации", – отметил он.

По словам Ханьхуэя, такого понятия, как суверенитет, попросту не существует в данном контексте. Власти острова же, игнорируя данные факты, собирают основания для раскола страны.

Отдельно дипломат обратился к США, призвав Белый дом перестать разыгрывать тайваньскую карту и дестабилизировать регион. Он предупредил, что Вашингтон потерпит поражение в случае столкновения с "силой Китая".

Посол напомнил, что США в нескольких коммюнике и других политических документах четко признавали правительство КНР единственным законным правительством, которое представляет весь Китай. Однако теперь американские чиновники подменяют истину ложью, открыто поддерживая независимость Тайваня, что полностью противоречит их политическим обещаниям.

В декабре действующий президент США Джо Байден принял решение выделить военную помощь Тайваню на сумму в 571 миллион долларов. Средства выделяются на услуги оборонного назначения, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню.

Власти Китая выразили сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделали Белому дому "строгое представление". В Пекине напомнили, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является главной "красной линией" в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать.