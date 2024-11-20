CNN: Пекин отказал США во встрече глав МО из-за продаж оружия Тайваню

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Пекин отказал США во встрече глав Минобороны, указав в качестве аргумента на недавнюю продажу американского оружия Тайваню, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

По его данным, глава Пентагона Ллойд Остин планировал встретиться с министром обороны КНР Дун Цзюнем в рамках давних усилий по поддержанию военных линий связи между США и Китаем.

В ответ в Пекине заявили, что считают Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа одного Китая – обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР.

В октябре госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и связанного оборудования на 1,16 миллиарда долларов.

Кроме того, США могут поставить Тайваню три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel и ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух – воздух" увеличенной дальности. Основным исполнителем заказа станет американский концерн Raytheon.

По утверждению Пентагона, эта сделка позволит улучшить политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилить способность Тайваня противостоять различным угрозам.