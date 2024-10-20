Insider paper: Си Цзиньпин призвал армию КНР готовиться к войне

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Председатель КНР Си Цзиньпин призвал войска страны усилить свою готовность к войне. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает издание Insider paper.

Подобное заявление китайский лидер сделал во время посещения бригады ракетных войск Народно-освободительной армии Китая. Он отметил, что военным необходимо "всесторонне усилить подготовку к войне и обеспечить войскам надежные боевые возможности".

Си Цзиньпин также заявил о необходимости всестороннего усиления боевой подготовки, укрепления боеспособности, обеспечения эффективной защиты национальной стратегической безопасности и основных интересов, адаптации к изменениям современных форм и способов ведения войн.

Ранее стало известно, что народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня 14 октября. В учениях задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР. Данные учения включают в себя блокаду ключевых портов и территорий.

До этого Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями и нераспространению. Поводом послужила продажа Вашингтоном оружия Тайваню.