Госдеп США одобрил продажу Тайваню ЗРК NASAMS и оборудования на 1,16 млрд долларов

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Госдепартамент США одобрил возможную продажу Тайваню трех зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS и связанного оборудования на 1,16 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Пентагон.

Кроме того, США могут поставить Тайваню три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel и ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух–воздух" увеличенной дальности. Основным исполнителем заказа станет американский концерн Raytheon.

По утверждению Пентагона, эта сделка позволит улучшить политическую стабильность и военный баланс в регионе, а также усилить способность Тайваня противостоять различным угрозам.

В середине октября армия Китая провела учения "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня. В них были задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР.

В Пентагоне заявили, что данные учения дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давления и "провокационных военных действий". В американском ведомстве добавили, что в стабильности в Тайваньском проливе заинтересован весь мир.