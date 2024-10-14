В Пентагоне заявили, что учения Китая у Тайваня дестабилизируют обстановку

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Проводимые Вооруженными силами Китая учения у Тайваня дестабилизируют обстановку и нацелены на оказание давления, считает пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

"Мы внимательно наблюдаем за учениями Народно-освободительной армии "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня. Эта операция по оказанию военного давления является безответственной, несоразмерной и дестабилизирующей", – цитирует Райдера ТАСС.

В Пентагоне убеждены, что КНР использует военные учения "для провокационных военных действий". По словам пресс-секретаря, в стабильности в Тайваньском проливе заинтересован весь мир.

"Мы продолжим работать с союзниками и партнерами для продвижения нашей общей концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, несмотря на дестабилизирующие действия КНР", – подчеркнул Райдер.

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) приступила к учениям "Совместный меч – 2024В" вокруг Тайваня 14 октября. В учениях задействованы сухопутные войска, военно-морской флот, военно-воздушные силы, ракетные и другие войска КНР. Данные учения включают в себя блокаду ключевых портов и территорий.