Китай выразил недовольство США за военную помощь Тайваню

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Власти Китая выражают сильное недовольство военной помощью США Тайваню и сделали Белому дому "строгое представление". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МИД КНР.

В Пекине указали, что подобные действия Вашингтона серьезно нарушают принцип "одного Китая" и положения трех совместных китайско-американских коммюнике. Помимо этого, военная помощь Тайваню нарушает суверенитет Китая и его интересы безопасности.

В министерстве подчеркнули, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая. Это главная "красная линия" в китайско-американских отношениях, через которую нельзя переступать, добавили в МИД.

"Помогая Тайваню достичь независимости с помощью оружия, США могут лишь поджечь самих себя, а попытки сдержать Китай с помощью Тайваня обречены на неудачу", – заключили в ведомстве.

Накануне действующий президент США Джо Байден принял решение выделить военную помощь Тайваню на сумму в 571 миллион долларов. Средства выделяются на услуги оборонного назначения, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Тайваню.

В октябре Госдеп также одобрил возможную продажу Тайваню трех ЗРК NASAMS и связанного оборудования на 1,16 миллиарда долларов. Кроме того, США могут поставить Тайваню три радиолокационные системы AN/MPQ-64F1 Sentinel и ракеты AIM-120 AMRAAM класса "воздух–воздух" увеличенной дальности.