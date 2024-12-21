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США используют свое военное превосходство для сохранения однополярной гегемонии, заявил официальный представитель министерства обороны Китая Чжан Сяоган. Его слова были опубликованы на официальной странице ведомства в социальной сети WeChat.

По словам представителя министерства, Штаты также пользуются своей военной мощью для организации насильственной смены власти в других государствах и для провоцирования цветных революций. При этом американская военная стратегия становится все более конфронтационной и наступательной, подчеркнул Сяоган.

"США, пристрастившиеся к войне, стали крупнейшим разрушителем международного порядка и самой большой угрозой глобальной безопасности", – подчеркнул он.

Вместе с тем в течение последних лет Штаты незаконно вели военные действия в Сирии, Ираке, Афганистане и прочих государствах, заявил Сяоган. По его словам, это стало причиной серьезных гуманитарных катастроф и смерти сотен тысяч людей. При этом еще десятки миллионов оказались вынуждены покинуть свои дома.

Ранее СМИ сообщали, что производители из Китая начали сокращать объемы поставок в США и страны Европы компонентов, которые используются для создания беспилотников. Согласно их сведениям, уже в 2025 году за этими ограничениями могут последовать "более масштабные".

