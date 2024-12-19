В Белом доме выступили за обсуждение стратегической стабильности с РФ и КНР

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Американские власти выступают за двусторонние обсуждения с Россией и Китаем ряда вопросов по стратегической стабильности вместо трехстороннего диалога. Об этом сообщил заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, выступая в аналитическом Фонде Карнеги (признан в России иноагентом и включен в реестр нежелательных на территории РФ).

"Мы чувствуем, что лучше и, вероятно, более конструктивно и в конечном счете более успешно следовать двусторонним обсуждениям", – приводит РИА Новости слова Файнера.

Он считает, что у России и Китая разные возможности в ядерной сфере. Также у двух стран отличаются ядерные доктрины, что и объясняет такую позицию США, добавил представитель Белого дома.

Ранее Файнер уже заявлял, что США готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если Россия откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

Кроме того, по мнению экспертов, США могут рассмотреть размещение ядерных бомб B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник". Данная бомба является основным оружием стратегических ядерных сил США и по мощности в 24 раза превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки.