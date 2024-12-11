NI: США могут разместить ядерные бомбы B-61 на Украине или в Польше в ответ на "Орешник"

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США могут рассмотреть размещение ядерных бомб B-61 в Польше или на Украине в ответ на использование Россией ракеты "Орешник". Такое мнение выразил обозреватель Брэндон Вайхерт в статье для журнала The National Interest.

Эксперт напомнил, что бомба B-61 является основным оружием стратегических ядерных сил США и по мощности в 24 раза превосходит бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки. Вайхерт отмечает, что с момента начала серийного производства данной бомбы в 1960-х годах было разработано много типов B-61, а в 2023 году Пентагон объявил о планах модифицировать эту модель.

"Идея о том, что Запад позволит разместить ядерное оружие на Украине, которая не является членом НАТО, или, что еще страшнее, передать его ей, по сути, безумна. К сожалению, учитывая, как развивался украинский конфликт, этот вариант нельзя отменять", – пишет он.

Вайхерт отмечает, что США также могут выбрать для размещения бомбы не Украину, а Польшу, так как она является полноправным членом НАТО и имеет право участвовать в программе обмена ядерным оружием среди стран Альянса. Эксперт считает, что подобный шаг еще больше дестабилизирует ситуацию и сделает любой шанс на мирное урегулирование конфликта крайне маловероятным.

Ранее стало известно, что США модернизируют большинство баз хранения ядерного оружия в Европе. В докладе Росконгресса указывается, что в рамках программы планируется модернизировать до 180 хранилищ в различных локациях, находящихся за пределами континентальной части США, и в двух локациях на территории страны. В каждом хранилище могут быть размещены четыре авиабомбы B-61.

При этом представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен допустил обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников. Военный отметил, что тем не менее США не хотели бы оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами.