США модернизируют в Европе большинство баз хранения ядерного оружия

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США модернизируют большинство баз хранения ядерного оружия в Европе. Об этом со ссылкой на доклад Росконгресса сообщает РИА Новости.

"Стратегия ядерного сдерживания НАТО опирается на передовое развертывание ядерного оружия Соединенных Штатов в Европе и вклад заинтересованных союзников. Большинство ядерных баз в Европе проходят крупные модернизации", – указано в сообщении.

В рамках программы планируется модернизировать до 180 хранилищ в различных локациях, находящихся за пределами континентальной части США, и в двух локациях на территории страны. В каждом хранилище могут быть размещены четыре авиабомбы B61.

В докладе Росконгресса также указано, что США ускоряют производство плутониевых сердечников, которые служат запалом для приведения ядерного оружия в действие, а до 2049 года Штаты планируют потратить 138 миллиардов долларов на модернизацию ядерного оружия.

Ранее США допустили обмен ядерными ударами при сохранении части арсенала для дальнейшего сдерживания противников, сказал представитель стратегического командования Пентагона контр-адмирал Томас Бьюкенен.

Тем не менее Вашингтон не хотел быть оказаться в среде, которая последует за обменом ядерными ударами, уточнил военный.

Силы стратегического сдерживания Штатов в данный момент находятся в состоянии полной боевой готовности, рассказывал Бьюкенен. Кроме того, ядерные силы готовы к передаче власти избранному президенту США Дональду Трампу.