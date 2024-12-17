NYT: часть конгрессменов выступила за применение президентом США ядерного оружия

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Некоторые члены конгресса США выступают за разрешение применять ядерное оружие, если на страну нападет другое государство. Об этом пишет New York Times, ссылаясь на свое исследование.

Всего журналисты опросили 530 конгрессменов, которые приступят к своей работе в январе 2025 года. Так, демократ от Калифорнии Скотт Питерс поддержал такую возможность, посчитав, что лидер страны должен быстро реагировать на возможные ядерные атаки. Его поддержали другие члены палаты представителей из штатов Иллинойс, Гавайи и Коннектикут.

Однако каждому опрошенному демократу было неловко, что у избранного президента США Дональда Трампа будет такое право. Большинство опрошенных республиканцев не смогли ответить на вопрос издания, однако поддержали Трампа.

Ранее глава Минобороны России Андрей Белоусов заявил, что военный конфликт с НАТО может произойти в ближайшее десятилетие. Он подчеркивал, что в ведомстве готовятся к любому развитию военной обстановки в среднесрочной перспективе.

Альянс и его государства-члены переходят на новую систему боевой готовности, которая предусматривает развертывание у западных границ России группировки в 100 тысяч военных в течение 10 суток, отметил Белоусов.