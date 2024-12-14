Трамп предложил сбивать загадочные беспилотники над США

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что нужно сбивать таинственные беспилотники, появление которых наблюдали в нескольких штатах. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на аккаунт американского лидера в соцсети Truth Social.

Трамп отметил, что "загадочные дроны" видели уже над всей страной, а при их появлении важно оповещать об этом общественность.

Как ранее заявили в Белом дом, установить происхождение дронов невозможно. Объекты в небе размером с внедорожник уже несколько недель подряд замечают жители штата Нью-Джерси. Правоохранители уверяют население, что вряд ли за этим стоят злоумышленники, но больше никакой конкретной информации не имеют.

Также сообщалось, что в ситуации разбираются местные власти и ФБР. В штате находятся военные и инфраструктурные объекты, а также недвижимость самого Трампа. При этом, как только за дронами начинается слежка, то они тут же исчезают.

Ранее сообщалось, что королевская канадская полиция обнаружила обломки неопознанного летающего объекта (НЛО), сбитого истребителем над озером Гурон на границе США и Канады.