Блинкен заявил, что США не нужен прямой конфликт с обладающей ядерным оружием РФ

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Власти США стремятся избежать прямого столкновения с Россией, обладающей ядерным оружием. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая в Совете по международным отношениям в среду по проблемам внешней политики.

"Нам не нужен прямой конфликт между ядерными державами", – цитирует Блинкена РИА Новости.

Госсекретарь заявил, что Вашингтон продолжает поддерживать Киев, однако делает это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.

По информации зарубежных СМИ, некоторые члены конгресса США выступают за разрешение применять ядерное оружие, если на страну нападет другое государство.

Владимир Путин заявлял, что Россия может снять с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в том случае, если США развернут такие системы.