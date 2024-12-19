США могут усилить боеготовность ядерных сил из-за действий РФ по ДСНВ

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Соединенные Штаты готовы усилить боеготовность своих ядерных сил, если российская сторона откажется от взаимодействия по стратегическим вооружениям или от соблюдения положений Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замсоветника президента США по нацбезопасности Джон Файнер.

Он также добавил, что Вашингтон внедрил новые меры по снижению рисков и повышению ответственности в ядерной сфере.

Американские власти стремятся избежать прямого столкновения с Россией, обладающей ядерным оружием, заявлял ранее госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон продолжает поддерживать Киев, однако делает это с учетом существующих рисков эскалации конфликта.

Вместе с тем некоторые члены конгресса США выступили за разрешение применять ядерное оружие, если на страну нападет другое государство.