Bloomberg: Китай ограничивает поставки деталей для БПЛА в США и Европу

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Производители из Китая начали сокращать объемы поставок в США и страны Европы компонентов, которые используются для создания беспилотников. Об этом со ссылкой на источники пишет агентство Bloomberg.

Согласно их сведениям, уже в 2025 году за этими ограничениями могут последовать "более масштабные". Отмечается, что новые меры могут быть введены в форме лицензий на продажу или требований к компаниям КНР "уведомлять правительство о своих планах" по экспорту компонентов для дронов.

В материале также отмечается, что ранее Китай уже ограничил поставку в США товаров двойного назначения, введя дополнительные меры контроля и проверку конечного получателя продукции.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Китай изучает российские методы противодействия санкциям Запада. Согласно их данным, Пекин учредил специальную "межведомственную группу", изучающую воздействие санкций на РФ и регулярно готовящую отчеты для руководства страны. Целью такой работы, утверждают журналисты, является "извлечение уроков" из российского опыта смягчения влияния западных ограничений.