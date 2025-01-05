FT: противостояние КНР и США при Трампе может по интенсивности превзойти холодную войну

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Противостояние Китая и Соединенных Штатов в период президентского срока Дональда Трампа может превзойти по интенсивности холодную войну. Такое мнение в колонке для британской газеты Financial Times озвучил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Эван Медирос.

По словам эксперта, обе стороны считают, что имеют преимущество и могут нанести сопернику больше урона и выдержать больше ответных ударов.

"Все готово для того, чтобы складывающаяся динамика отношений оказалась сложной и дестабилизирующей (ситуацию в мире. – Прим. ред.) и в лучшем случае закончилась бы перемирием. И я говорю только об экономических вопросах, не касаясь Тайваня, Южно-Китайского моря, технологической конкуренции и модернизации ядерных арсеналов", – уточнил профессор.

Пекин считает, что подготовлен к новому витку противостояния с администрацией Трампа лучше, чем в 2017 году, отметил Медирос. По его мнению, это проиходит в том числе потому, что глобальное влияние США в странах глобального Юга снижается, а роль КНР растет.

Китай исходит из того, что США и их союзники сохранят враждебный настрой в отношении Пекина, уточнил эксперт. По его мнению, председатель КНР Си Цзиньпин уже дал понять, что его отношения с Трампом будут "чисто деловыми, хотя и в стиле дона Корлеоне" (мафиози из фильма "Крестный отец". – Прим. ред.). В то же время Пекин будет давать ответ на шаги США быстро и жестко, чтобы создать для себя преимущество, подчеркнул Медирос.

Ранее Минобороны Китая обвинило Штаты в использовании военного превосходства для сохранения однополярной гегемонии. В ведомстве считают, что США также пользуются своей военной мощью для организации насильственной смены власти в других странах и для провоцирования цветных революций. При этом американская военная стратегия становится все более конфронтационной и наступательной, уточнили там.