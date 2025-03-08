Миронов попросил ФАС проверить необоснованное завышение цен на цветы

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Федеральной антимонопольной службе (ФАС) следует проверить необоснованное повышение цен на цветы и принять необходимые меры. Пиьсмо с соответствующей просьбой направил на имя руководителя ведомства Максима Шаскольского председатель партии "Справедливая Россия – За правду" Сергей Миронов. С документом ознакомился ТАСС.

В частности, парламентарий просит проверить продавцов цветов "на предмет выявления признаков злоупотребления доминирующим положением".

В письме Миронов обратил внимание, что на протяжении последних лет в сфере продажи цветов формируется тенденция к монополизации рынка. Это приводит к тому, что потребители сталкиваются с существенным ростом цен на цветы, особенно в преддверии различных праздников, в том числе 8 Марта.

"Проведенное нами исследование рынка на сайте крупнейших онлайн-магазинов цветов показывает, что в отдельные периоды стоимость букетов может повышаться с 3,7–4,5 тысячи рублей до 6,5–7 тысяч рублей, что в процентах составляет рост примерно от 55 до 80%", – подчеркнул депутат в документе.

По мнению Миронова, подобный рост стоимости букетов ведет к значительному снижению доступности цветочной продукции для большинства россиян, в первую очередь для представителей молодежи и молодых семей. Это, в свою очередь, "противоречит целям государственной политики, направленной на поддержку семьи и молодежи", подчеркнул парламентарий.

В беседе с агентством Миронов также обратил внимание, что рост цен на цветы уже превышает уровень инфляции.

"Складывается такое впечатление, что ценники в цветочных салонах переписывают буквально за одну ночь, словно оптовики и владельцы салонов за несколько мартовских дней хотят заработать на год вперед", – поделился взглядом на ситуацию председатель партии.

Ранее президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова рассказала, что тюльпаны к 8 Марта будут стоить до 120 рублей за штуку, а минимальная цена розы составит 300–350 рублей. По ее словам, в целом к Международному женскому дню стоимость цветов выросла примерно на 5–10%.