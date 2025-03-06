Роспотребнадзор посоветовал не ставить в одну вазу несовместимые цветы

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Несовместимые цветы, такие как нарциссы и лилии, ландыши и тюльпаны, гвоздики и розы, не рекомендуется ставить в одну вазу, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Соседства красных роз, ландышей и рододендронов не выдерживает большинство растений. В то же время соседство с веткой туи положительно влияет на их свежесть", – отметили в ведомстве.

Специалисты посоветовали добавлять немного сахара в воду, в которой стоят розы, тюльпаны и гвоздики, чтобы продлить им жизнь.

Вместе с тем Роспотребнадзор напомнил о том, как правильно выбирать цветы. Стебель не должен быть слишком сухим, а сами бутоны должны быть в полураскрытом виде и с эластичными лепестками. Кроме того, свежие розы обычно обладают "рубашечным листом", который обхватывает цветок у основания.

"Избегайте резких перепадов температур, <...> не спешите вносить цветы в теплое помещение, оставив их на несколько минут в тамбуре или прихожей", – рекомендовали в ведомстве.

Прежде чем поместить цветы в вазу, необходимо подготовить их, обратил внимание Роспотребнадзор. Для этого следует обрезать стебли, и чем толще стебель, тем длиннее должен быть срез. Также предварительно необходимо удалить нижние листья, чтобы предотвратить их гниение.

Ранее стало известно, что всем пассажиркам столичного метрополитена будут дарить цветы и открытки в честь Международного женского дня, 8 Марта. Их можно будет получить на станциях "Арбатская" и "Площадь Революции" Арбатско-Покровской линии. Также раздача будет организована на "Александровском саду" Филевской линии, "Курской", "Киевской", "Павелецкой", "Белорусской" и "Парке культуры" Кольцевой линии.