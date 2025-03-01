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01 марта, 09:30

Общество

Москвичи рассказали, какие клички чаще всего дают своим кошкам

Москвичи рассказали, какие клички чаще всего дают своим кошкам

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В столице назвали самые популярные клички кошек. Чаще всего москвичи называют своих питомцев Муся, Барсик и Буся. Такие данные удалось получить благодаря онлайн-сервису записи к ветеринару на портале mos.ru. С его помощью в 2024 году хозяева записали своих кошек на прием около 100 тысяч раз.

Платформа открывает доступ к более чем 35 видам услуг, в том числе вакцинации, онлайн. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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