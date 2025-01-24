Прокуратура проверит информацию о нападении собаки на учителя в школе Читы

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Прокуратура намерена проверить сообщение о нападении собаки на учителя в школе № 9 Читы. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале надзорного ведомства Забайкальского края.

До этого в Сети опубликовали пост о том, что собака пробралась в образовательное учреждение и напала на одного из преподавателей.

Сотрудникам прокуратуры предстоит проверить, соблюдались ли требования безопасности в указанной школе, а также исполнялось ли законодательство об обращении с животными.

Следователи регионального главка СК РФ, в свою очередь, пообщаются с администрацией образовательного учреждения и учителями. Они найдут хозяина собаки и установят характер травм.

Ранее уголовное дело было возбуждено после нападения стаи собак на 12-летнюю школьницу в Якутии. У ребенка выявили укушено-рваные раны нижних и верхних конечностей, а также головы и тела. Врачи ввели ее в искусственную кому, позднее она скончалась.

