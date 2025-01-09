Полиция начала проверку после нападения собак на прохожих в Химках

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Полиция проведет проверку после нападения собак на прохожих в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

По данным полиции, две собаки напали на граждан на улице Кудрявцева. Прибывшим на место правоохранителям удалось закрыть животных в подъезде одного из домов до приезда их хозяина.

В результате инцидента один человек с травмами от укусов обратился в медицинское учреждение. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что агрессивные собаки напали на трех человек в ЖК "Маяк" в Химках. По словам местных жителей, людей атакуют две собаки, одна из которых похожа на волка. Было зафиксировано несколько нападений. Хозяина животных теперь могут привлечь к административной ответственности.