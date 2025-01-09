09 января, 15:30Происшествия
Полиция начала проверку после нападения собак на прохожих в Химках
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Полиция проведет проверку после нападения собак на прохожих в Химках. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.
По данным полиции, две собаки напали на граждан на улице Кудрявцева. Прибывшим на место правоохранителям удалось закрыть животных в подъезде одного из домов до приезда их хозяина.
В результате инцидента один человек с травмами от укусов обратился в медицинское учреждение. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что агрессивные собаки напали на трех человек в ЖК "Маяк" в Химках. По словам местных жителей, людей атакуют две собаки, одна из которых похожа на волка. Было зафиксировано несколько нападений. Хозяина животных теперь могут привлечь к административной ответственности.
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